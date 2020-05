Halo 2 Anniversary su PC: la data d'uscita svelata da un suggestivo trailer

Le prime immagini ingame di Halo 3 su PC erano solo un antipasto di ciò che che attende i fan della Master Chief Collection di Halo: Microsoft e i ragazzi di 343 Industries confezionano uno spettacolare trailer in cinematica per festeggiare l'annuncio della data di lancio di Halo 2 su PC.

In questa sua nuova incarnazione, Halo 2 promette di offrire all'utenza PC un'esperienza rimasterizzata e ottimizzata che consenta di rivivere appieno tutte le emozioni vissute da Master Chief nella sua battaglia contro i Covenant che, dopo la distruzione dell'Halo, hanno deciso di lanciare un'attacco a sorpresa contro la Terra.

La versione Anniversary del kolossal sparatutto di Microsoft vanterà una risoluzione 4K UHD e un framerate sbloccato, oltre al supporto ai monitor ultrawide, alla possibilità di personalizzare il campo visivo e, ovviamente, alla compatibilità con i controlli tramite mouse e tastiera.

Gli emuli di Spartan-117 avranno poi accesso a una grafica completamente rimasterizzata che comprenderà la nuova versione dei filmati originari di Halo 2, ricreati per l'occasione da Blur Studio: il video che campeggia a inizio articolo ce ne offre un piccolo assaggio per fissarne l'arrivo su PC nella giornata di martedì 12 maggio.



Quanto all'offerta contenutistica, oltre all'ovvia presenza di tutti gli elementi che hanno contraddistinto la campagna principale di Halo 2 ci sarà spazio per la remaster di 7 mappe dell'originale Halo 2 e alle 25 ambientazioni "classiche" del comparto multiplayer, il tutto impreziosito da un sistema di progressione completamente rivisto per adattarsi agli altri titoli di Halo The Master Chief Collection.