Halo 2 Anniversary per PC ritarda in Europa, ecco quando esce

Halo 2 Anniversary arriverà su PC come parte della Halo The Master Chief Collection nella giornata di domani, l'orario di sblocco però è poco favorevole a noi giocatori europei, che dovremo attendere l'alba di mercoledì 13 maggio per iniziare a giocare.

Halo 2 sarà disponibile a partire dalle 05:00 del mattino di mercoledì 13 maggio per noi europei, inoltre 343 Industries ha reso noto che al lancio il gioco presenterà alcuni problemi come glitch delle texture e alcuni bug grafici, oltre a problemi con il bilanciamento del volume con le cutscene. Confermati anche crash e freeze con alcune CPU e GPU AMD, su queste configurazioni potrebbe essere frequente anche la scomparsa di elementi dallo schermo durante le partite.

Gli sviluppatori risolveranno le problematiche entro breve con una corposa patch, al momento però non ci sono indicazioni più precise a riguardo. Nel frattempo 343 ha confermato che presto darà il via alla fase di test di Halo 3 su PC, anche questo in arrivo nel 2020 come parte della Halo The Master Chief Collection, una strategia di distribuzione pensata per avere il tempo necessario per correggere eventuali problematiche su segnalazione della community, grazie a fasi di test di durata estesa.