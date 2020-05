Halo 2 Anniversary: dove trovare i Terminali, i Teschi e i Giocattoli

In Halo 2 Anniversary ci sono numerosi oggetti collezionabili da raccogliere nel corso dell'avventura: 13 terminali, 15 teschi e 8 giocattoli. In questa mini-guida vi mostriamo dove e come trovarli tutti.

Con l'arrivo di Halo 2 Anniversary su PC, sono molti i nuovi giocatori che possono godersi il remake di Halo 2. Se non volete lasciarvi indietro nessun collezionabile presente nel gioco, vi basta seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Le posizioni dei Terminali di Halo 2 Anniversary

Il filmato proposto in apertura mostra le posizioni dei 13 terminali di Halo 2 Anniversary, ai seguenti minuti:

[0:09] - Terminale 1 in Stazione Il Cairo

[0:35] - Terminale 2 in Sobborghi

[1:09] - Terminale 3 in Metropoli

[1:40] - Terminale 4 in L'Arbiter

[2:08] - Terminale 5 in L'Oracolo

[2:33] - Terminale 6 in Delta Halo

[3:05] - Terminale 7 in Rimorso

[3:24] - Terminale 8 in L'Icona sacra

[3:51] - Terminale 9 in Zona di quarantena

[4:37] - Terminale 10 in La Mente Suprema

[5:16] - Terminale 11 in La rivolta

[5:48] - Terminale 12 in Alta Opera

[6:13] - Terminale 13 in Il Grande Viaggio

Le posizioni dei Teschi di Halo 2 Anniversary

Il primo video riportato in calce mostra le posizioni dei 15 teschi di Halo 2 Anniversary. In questo caso sarà necessario giocare la campagna al livello di difficoltà Leggendaria.

Le posizioni dei Giocattoli di Halo 2 Anniversary

Il secondo filmato proposto in calce mostra le posizioni degli 8 giocattoli di Halo 2 Anniversary, ai seguenti minuti:

[0:09] - giocattolo di Master Chief in Delta Halo

[1:43] - giocattolo Profeta del Rimorso in Rimorso

[2:38] - giocattolo Arbiter in L'icona sacra

[3:20] - giocattolo Tartarus in Zona di quarantena

[3:55] - giocattolo Cortana in La Mente Suprema

[5:11] - giocattolo Bibliotecaria in La rivolta

[7:31] - giocattolo Cortana impazzita in Alta opera

[8:12] - giocattolo Didatta in Il Grande Viaggio

Seguendo i filmati che vi abbiamo proposto, dunque, sarete in grado di trovare tutti i collezionabili di Halo 2 Anniversary nel corso della campagna, sbloccando i relativi obiettivi.

Anche voi state cogliendo l'occasione di giocare (o riscoprire) il remake di Halo 2 su PC? Ricordiamo che Halo 2 Anniversary è disponibile su Game Pass, quindi se siete abbonati al servizio potete approfittarne per scaricare gratuitamente il titolo.