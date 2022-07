Halo 2: il livello mostrato all'E3 2003 sarà giocabile grazie a 343 e ai modder

Oltre ad aver riaccolto l'ex director di Bungie nel suo team, 343 Industries ha avvito una collaborazione con i modder per rendere "Hearth City", un'ambientazione mostrata per la prima volta nel trailer E3 2003 di Halo 2, un livello effettivamente giocabile all'interno dello sparatutto Sci-Fi.

La demo dell'E3 ebbe un impatto enorme sul pubblico per le sue tecniche di illuminazione avanzate e per aver finalmente portato via la serie dall'anello di Halo. Il livello mostrato non è mai stato reso giocabile nel gioco finale, ma 343 Industries ha rivelato che rimedierà grazie al contributo dei modder nell'ambito del progetto noto come "Digsite", che mira a raccogliere i contenuti tagliati e ripristinare le risorse incompiute nel gioco.

"Abbiamo mostrato un teaser, ma posso confermare che stiamo lavorando a una ricostruzione dello scenario originale dell'E3 di Earth City che lo renda giocabile in Halo 2 in versione retail", ha dichiarato Alex Wakeford di 343 Industries. L'obiettivo finale del team è quello di rendere i contenuti correttamente funzionanti nella Master Chief Collection della serie.

Anche Alphamoon, uno scenario che è stato rielaborato in alcuni dei livelli delle miniere di gas nel gioco finale, è stato rielaborato per essere completamente giocabile: "Parti di questa mappa sono state integrate nei livelli delle miniere di gas ma le persone non hanno mai avuto la possibilità di esplorarla come previsto", ha aggiunto Wakeford.