Halo 2: qualcuno ha superato la sfida impossibile guadagnando 20.000 dollari

A metà luglio, Charlie "Cr1tikal" White ha offerto 20.000 dollari per superare una sfida impossibile di Halo 2, detto fatto, dopo qualche settimana Jervalin è riuscito nell'impresa, portandosi a casa un ricco bottino.

La sfida consiste (o meglio, consisteva) nel terminare Halo 2 a difficoltà Leggendaria con tutti i modificatori attivi, senza mai morire. Impresa impossibile? Non del tutto ma quasi considerando che alcuni Teschi (i modificatori, appunto) influiscono notevolmente sulla difficoltà rendendo ad esempio i nemici più forti e in alcuni casi anche invisibili.

Dal 2004 ad oggi nessuno era riuscito a completare una run LASO (Legendary All Skulls On) di Halo 2 senza mai morire, lo stesso Jervalin in passato ci aveva provato più volte e negli anni si è allenato tantissimo per raggiungere questo traguardo, ora raggiunto e superato in una run di circa sei ore.

Adesso Charlie "Cr1tikal" White e Jervalin si incontreranno dal vivo e il primo consegnerà al vincitore la somma di 20.000 dollari, pagati di tasca propria e messi in palio per questa challenge apparentemente impossibile. A diciotto anni dalla sua uscita, Halo 2 è ancora uno degli episodi più amati della saga e spesso protagonista di sfide, challenge e speedrun, come accaduto proprio in questo caso. E voi cosa ne pensate di questa impresa?