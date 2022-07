Halo 2: volete vincere 20000 dollari? Superate questa sfida impossibile!

Gli Halo sono da sempre tra i giochi più gettonati tra gli streamer alla ricerca di imprese titaniche da superare. Grazie alla presenza dei Teschi, dei modificatori che rendono ancora più ardua la partita indipendente dalla difficoltà selezionata, è infatti possibile creare sfide sempre più elaborate ed alla portata di pochi temerari.

Ma c'è qualcuno, tale Charlie "Cr1tikal" White, che vuole mettere alla prova i migliori giocatori sulla piazza con la sfida definitiva per qualunque amante di Halo: affrontare l'intero Halo 2 Anniversary a difficoltà Leggendaria e con tutti i Teschi attivi, senza mai morire. In palio la bellezza di 20.000 dollari sborsati direttamente di tasca sua.

Un'impresa letteralmente titanica, considerato che determinati Teschi presenti nel gioco non solo rendono più forti e resistenti i nemici, ma anche invisibili. Unico modificatore vietato è "Envy", poiché sostituisce la torcia di Master Chief con un sistema di camuffamento che renderebbe più semplice muoversi attraverso i livelli.

Nessuno finora è mai riuscito a completare una run di questo tipo, definita LASO (Legendary All Skulls On), soprattutto senza mai morire una singola volta. Ci sono testimonianze di chi (come l'utente Jervalin) è riuscito a finire una partita LASO ad Halo 2 Anniversary senza mai essere ucciso, ma tenendo attivo anche il Teschio Envy. La sfida lanciata da White richiede di non utilizzare quest'ultimo, e si dice "fiducioso" sul fatto che qualcuno riuscirà effettivamente a vincere e portarsi a casa i suoi 20.000 dollari, in quanto "è quasi impossibile da finire, ma un briciolo di possibilità c'è".

Volete scrivere voi la storia di Halo 2 Anniversary e provare? Nel frattempo 343 Industries ha preso in considerazione il possibile arrivo di microtransazioni in Halo Master Chief Collection, sebbene per il momento si tratti solo di un'ipotesi. Tornando al secondo episodio, il livello dell'E3 2003 di Halo 2 sarà presto giocabile grazie agli sforzi congiunti di 343i e dei modder.