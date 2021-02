Halo 3: la cover realizzata con il modello di Master Chief di Halo Infinite da un artista

L'aspetto e la caratterizzazione di Master Chief sono progressivamente cambiati nel corso del ciclo vitale del franchise di Halo, specialmente considerando il fatto che negli anni abbiamo avuto due software house distinte alle redini della serie FPS Sci-Fi.

Per quanto l'identità del colossale protagonista non sia cambiata radicalmente, 343 Industries ha aggiunto il proprio tocco a ciò che Bungie ha creato tanti anni fa, ed ora un artista digitale ha provato ad unire in una sola immagine il lavoro dei due sviluppatori in qualcosa di nuovo.

FletchUH è il nome dell'artista che ha utilizzato la base della cover di Halo 3 sovrapponendovi il modello di Master Chief tratto dal più recente Halo Infinite, tra i giochi più attesi in assoluto dai possessori di Xbox Series X|S e PC Windows. Come potete notare dando uno sguardo all'immagine in versione integrale in calce alla notizia, troviamo ancora lo sguardo di Cortana e un relitto spaziale sullo sfondo, ma in prima linea campeggia ora uno Spartan più moderno, il cui modello riflette in modo più credibile e profondo le luci che lo colpiscono rispetto all'artwork originale di Halo 3. Lo stesso FletchUH si è congratulato con i ragazzi di 343 Industries per la realizzazione dello Spartan, il più bello della serie a detta dell'artista.

Ricordiamo ai lettori che Halo: Infinite sarà pubblicato esclusivamente su PC e console Xbox Series X|S e Xbox One nel periodo autunnale di quest'anno. Stando ad un noto insider, lo sparatutto in prima persona ha tutte le carte in regola per diventare il capitolo di maggior successo del franchise. 343 Industries, nel frattempo, sta già pensando al futuro della serie e, come evidenziato all'interno di un nuovo annuncio di lavoro, si è già messa al lavoro per realizzare un ulteriore titolo ambientato nell'universo di Halo.