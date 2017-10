Halo 3, Fusion Frenzy e SW Knights of the Old Republic in azione su Xbox One

ha pubblicato una serie di video che mostranoin azione su Xbox One, oltre ada confronto con la versione per Xbox 360.

Per quanto riguarda Halo 3, i video mostrano nel dettaglio le mappe High Ground e The Pit su Xbox 360, Xbox One e Xbox One S, inoltre un avviso ricorda che il gioco sarà ottimizzato anche per Xbox One X.

A partire da oggi inoltre sono disponibili i primi tredici classici Xbox retrocompatibili con Xbox One, tra cui Star Wars Knights of the Old Republic e Fusion Frenzy, protagonisti dei due video che trovate in calce alla notizia. Tutti i giochi della prima Xbox godranno di varie migliorie tecniche come supporto per la grafica a 1080p, framerate più stabile e tempi di caricamento ridotti.