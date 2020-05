Halo 3 pronto a decollare su PC: primo Flight pubblico previsto a giugno

Halo: The Master Chief Collection sta piano piano prendendo forma anche su PC: dopo il recente lancio di Halo 2 Anniversary, che si è andato ad unire ai già disponibili Halo Reach e Halo Anniversary, i ragazzi di 343 Industries stanno lavorando duramente per rendere disponibile il terzo capitolo della serie il più presto possibile.

I primi test chiusi di Halo 3 per PC sono cominciati un paio di settimane fa, e per fortuna non dovremo attendere molto prima che vengano resi pubblici. In un recente post affidato al forum ufficiale del franchise, il community coordinator Tyler “Postums” Davis ci ha aggiornati sullo stato dello sviluppo, che sta procedendo più velocemente del solito. Attualmente il gioco si trova nell'Insider Ring 1, ma già nel corso della prossima settimana passerà al Ring 2, dove verrà messo nelle mani di alcuni partner dello studio selezionati. Durante la prima metà di giugno partirà invece il primo Flight pubblico, al quale chiunque potrà partecipare semplicemente iscrivendosi al programma Insider. Se tutto andrà secondo i piani, per il lancio definitivo del gioco non dovremo attendere molto altro tempo.

Sta avvenendo tutto piuttosto in fretta, considerato che Halo 2 Anniversary è arrivato meno di due settimane fa, e non possiamo che esserne felici. Halo 3 si appresta ad arrivare su PC per la prima volta nella sua storia, permettendo finalmente a tutti i giocatori di questa piattaforma di vivere l'intera trilogia originale nella sua interezza.