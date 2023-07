Halo, 343 Industries collabora con i modder: si lavora su contenuti tagliati del gioco

Circa due mesi fa, in quel di Internet è emerso un progetto fan-made estremamente interessante per gli appassionati di Master Chief: è stato creato e reso giocabile un demake gratis di Halo Combat Evolved, come progetto realizzato da un membro della community che ha voluto celebrare in modo originale l'iconica mascotte del panorama Xbox.

Eppure, a distanza di qualche mese, sembra che la stessa 343 Industries abbia collaborato con dei modder per il recupero di alcuni contenuti del primo Halo. La notizia è emersa solo nelle ultime ore, ma da quanto rivelato dalle testate internazionali si tratta di un'iniziativa del collettivo Digsite che, nel tentativo di ottenere note di feedback di Bungie, mappe multiplayer inedite e non solo, ha chiesto l'aiuto di 343 Industries.

I contenuti restaurati sono diversi e, secondo quanto rilasciato dal team di modder, "Gearbox aveva creato un mucchio di texture nuove di zecca che non sono mai state utilizzate. Ho pensato che sarebbe un peccato se queste texture non venissero mai utilizzate, così ho deciso di remixare Indoor in una nuova mappa che potesse utilizzare meglio queste nuove bitmap". Sono queste le dichiarazioni rilasciate da uno dei membri di Digsite a seguito di quanto scoperto dalle informazioni reperite dalla versione PC di Halo Combat Evolved. Inoltre, nella serie di elementi ripristinati dal gruppo troviamo anche elementi relativi al primo concept di Halo come RTS, come veicoli e alcune tipologie di nemici.

Il primo capitolo della serie di Halo continua a riservare grandi sorprese per il mondo videoludico: basti pensare, ad esempio, al desiderio di Bungie di rendere Halo Combat Evolved un gioco open world, come scoperto all'inizio dell'anno precedente.