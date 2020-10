Halo 4 vola verso la Master Chief Collection per PC: tra pochi giorni i test

Con un nuovo intervento affidato alle pagine del blog ufficiale, 343 Industries ha annunciato che entro la fine della prossima settimana cominceranno i test di Halo 4 su PC, l'unico pezzo mancante di Halo The Master Chief Collection.

I giocatori che saranno invitati al Test Flight avranno l'opportunità di provare cinque missioni della campagna principale, che vede Master Chief impegnato su un misterioso pianeta dei precursori, cinque missioni Spartan Ops e undici mappe multigiocatore. Per l'occasione, gli sviluppatori metteranno alla prova alcune funzionalità estremamente richieste dai giocatori che impatteranno sull'intera Master Chief Collection, come il matchmaking basato sul sistema di input, il cross-play, il selettore della regione dei server e ulteriori opzioni per le chat testuali.

La data di pubblicazione di Halo 4 non è ancora stata comunicata, ma possiamo già anticipare che - come tutti gli altri giochi della raccolta - verrà lanciato sia su Microsoft Store che su Steam, dove verrà messo in vendita al prezzo di 9,99 euro. Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno invece giocarci senza spendere alcun centesimo aggiuntivo. L'ultimo capitolo ad unirsi alla Collection, ricordiamo, è stato Halo 3: ODST, lanciato sul finire dello scorso mese.