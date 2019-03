Halo 5 su PC o aggiunto alla Master Chief Collection? Attualmente 'Non ci sono Piani'

Recentemente 343 Industries ha scatenato la gioia degli utenti PC, annunciando la futura pubblicazione di Halo: The Master Chief Collection su PC, finora disponibile esclusivamente su console.

La notizia è stata accolta con incredibile entusiasmo dai videogiocatori, che hanno dato il via ad una peculiare forma di festeggiamento, inondando letteralmente gli Studi di Sviluppo di 343 Industries di...pizza! Per ringraziare gli Utenti dell'affetto dimostrato, il Team ha deciso di rendere disponibile una Pizza Skin in Halo 5.

Nella medesima occasione, Microsoft ha inoltre annunciato che la raccolta si arricchirà con un nuovo ingresso: Halo Reach si andrà infatti ad unire agli altri Titoli, sia su PC sia su Console. Tale notizia ha spinto molti Giocatori a chiedersi se, in futuro, sia possibile che 343 Industries decida di portare su PC o, addirittura, introdurre nella Master Chief Collection anche Halo 5: Guardians. A tale domanda, la Software House ha recentemente fornito una risposta diretta, in occasione di una sessione AMA (Ask-Me-Anything) tenutasi su Reddit. Di seguito quanto riportato dal Team: "Il nostro focus è portare MCC e Reach su PC, attualmente non ci sono piani per Halo 5".



Per ora, dunque, Halo 5: Guardians non sembra destinato ad un nuovo esordio videoludico: avreste voluto vedere il Titolo in azione su PC?