Halo 5: disponibile l'update Overtime, incluso il supporto a Xbox One X

, il nuovo aggiornamento di, è disponibile a partire da oggi su Xbox One. L'update introduce il supporto ai 4K/60fps su, oltre a una serie di nuovi contenuti come il ritorno della modalitàper il multiplayer.

Oltre al ritorno della modalità Teschio, il comparto multiplayer di Halo 5 potrà giovare del nuovo bilanciamento apportato alle armi, processo in cui è stato ritoccato il comportamento di ben 14 bocche da fuoco. Buone notizie anche per chi ama organizzare tornei competitivi: grazie all'arrivo di un'applicazione chiamata Local Server, infatti, sarà possibile ospitare un server locale per disputare match multiplayer a bassa latenza, in modo molto simile a come avviene per i tornei ufficiali (Halo Championship Series, Halo World Championship).

Previste inoltre nuove skin per le armi e una serie di correzioni ai vari bug riscontrati dagli utenti. Per saperne di più sulle novità introdotte dall'aggiornamento Overtime, potete consultare il changelog ufficiale su Halo Waypoint.