Halo 5 Guardians cambia copertina: un segnale per l'arrivo su PC?

Halo 5 Guardians è uno dei giochi più venduti del catalogo Xbox One e sono in molti a sperare in un lancio del gioco su PC. Negli anni scorsi Microsoft ha reso disponibile su Windows l'editor La Forgia ma il titolo completo non è mai stato pubblicato su Personal Computer...

Le cose però potrebbero cambiare: alcuni fan hanno notato che Halo 5 Guardians ha ora una nuova copertina su Xbox Store: la nuova cover mostra i loghi 4K, HDR e Xbox One X Enhanced, quello che ha però messo la community sull'attenti è la rimozione del banner "Only on Xbox One" sostituito dalla didascalia "Xbox One Console Exclusive", dicitura che evidenzia i titoli disponibili su PC e Xbox One come Quantum Break, Sea of Thieves o Forza Horizon 4.

Al momento in ogni caso caso si tratta solamente di speculazioni e non è chiaro se Microsoft voglia effettivamente portare Halo 5 Guardians su PC. Non è escluso che la casa di Redmond possa effettuare un porting del gioco o in alternativa decidere di pubblicare direttamente il prossimo capitolo della saga, Halo Infinite, attualmente in fase di sviluppo negli studi di 343 Industries.