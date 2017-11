L'ultimo aggiornamento di(intitolato) ha introdotto il supporto per Xbox One X; il gioco gira ora ine presenta una serie di migliorie tecniche capaci di sfruttare le potenzialità della nuova console. Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha messo a confronto il gioco su Xbox One e Xbox One X.

Su One X, Halo 5 presenta un comparto tecnico notevolmente migliorato, oltre al supporto per la risoluzione 4K troviamo una maggior definizione delle texture e un aumento della draw distance, nonchè la compatibilità limitata con l'HDR.

343 Industries sembra aver svolto un buon lavoro di ottimizzazione, lo studio è ora al lavoro per aggiornare anche la compilation Halo The Master Chief Collection.