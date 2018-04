Halo 5 Guardians giocabile gratis nel weekend su Xbox One

Da oggi e per tutto il weekend si terranno le finali dell'edizione 2018 dell'Halo World Championship, per l'occasione 343 Industries e Microsoft hanno deciso di rendere gratuito Halo 5 Guardians per gli abbonati Gold.

Gli iscritti premium a Xbox LIVE possono ora scaricare gratis Halo 5 Guardians su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X e giocare liberamente e senza limitazioni per il fine settimana, provando non solo la campagna ma anche tutte le modalità multigiocatore dello sparatutto targato Microsoft.

Una bella occasione per provare con mano uno degli FPS più acclamati degli ultimi anni, fino al 15 aprile sarà possibile giocare a costo zero semplicemente scaricando il client da Xbox Store. Halo 5 Guardians è ottimizzato per Xbox One X con supporto per il 4K e compatibilità HDR limitata.