Halo 5: Guardians non arriverà su PC, arriva la conferma di Microsoft

Nei giorni scorsi, i giocatori della community PC hanno visto riaccese le proprie speranze di vedere Halo 5: Guardians arrivare sulla propria piattaforma. Tuttavia, ci ha pensato Microsoft stessa a stroncare sul nascere questa possibilità.

Come vi abbiamo riferito in precedenza, il gioco si è presentato con una nuova copertina su Xbox Store, con tanto di loghi riguardanti aspetti come il 4K e l'HDR. Ciò che ha messo tutti sull'attenti, però, è stata la didascalia "Xbox One Console Exclusive" che è andata a sostituire il banner "Only on Xbox One".

Interrogata dal portale CNET, Microsoft ha però messo le cose in chiaro: "Come abbiamo riferito in precedenza, non abbiamo alcun piano per portare Halo 5: Guardians su PC Windows 10". I giocatori PC, dunque, dovranno continuare ad accontentarsi dell'editor La Forgia che permette di giocare a partite personalizzate per un massimo di 16 giocatori.

Halo 5: Guardians è ora disponibile su Xbox One. In caso foste interessati ad approfondimento sull'ultimo episodio della celebre serie sparatutto in mano a 343 Industries, vi rimandiamo alla nostra Recensione. Ricordiamo che la software house è al momento impegnata su Halo: Infinite: staremo a vedere, a questo punto, se il prossimo episodio del franchise raggiungerà anche l'utenza PC, oltre che quella console.