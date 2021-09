Halo 5 Guardians presto su PC? 343 Industries risponde ai rumor sul porting

Gli ultimi leak del database di GeForce NOW hanno suggerito l'arrivo imminente di Halo 5 Guardians su PC. Il Direttore della Community di 343 Industries, Brian Jarrard, decide così di intervenire per chiarire i dubbi degli appassionati della saga sparatutto di Master Chief.

Dalle colonne del suo profilo Twitter personale, l'esponente della sussidiaria degli Xbox Game Studios si è detto sorpreso dalla comparsa di Halo 5 Guardians nella lista dei giochi in fase di testing su GeForce NOW, sottolineando però come "forse potrebbe trattarsi di test legati alla Fucina, ma comunque posso confermarvi che non c'è al momento nessun piano per portare Halo 5 su PC".

Pur smentendo l'indiscrezione sull'arrivo imminente di Halo 5 Guardians su PC, Jarrard ha lasciato aperto uno spiraglio per lo sviluppo futuro del porting: "Sappiamo che c'è una certa richiesta per questo porting, ma come abbiamo già riferito in precedenza, non è nei nostri piani attuali poiché lo studio è completamente concentrato su Halo Infinite e sulla Master Chief Collection. Quindi sì, non c'è nulla in corso al momento ma 'mai dire mai'".

Già nell'ottobre dello scorso anno, i vertici di 343 Industries affermarono che non c'è nessun piano per lo sviluppo di Halo 5 su PC: la software house statunitense è focalizzata su MCC e, soprattutto, sulla conclusione dello sviluppo di Halo Infinite, il cui lancio è previsto per l'8 dicembre 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass.