Halo 5 su PC come parte della Master Chief Collection? Nessun piano a riguardo

Halo 5 Guardians non è disponibile su PC e non lo sarà come parte della Halo The Master Chief Collection, come confermato da 343 Industries in un recente post pubblicato sul blog ufficiale dello studio.

Halo 4 sarà l'ultimo atto della Master Chief Collection e attualmente Microsoft e 343 Industries non hanno alcun piano per portare Halo 5 su PC, standalone o come parte della MCC. Questo non vuol dire, sottolinea 343, che Halo 5 Guardians non possa arrivare su Windows in futuro, sicuramente però non sarà incluso nella raccolta.

Il 27 ottobre si celebra il quinto anniversario di Halo 5 Guardians e lo studio ha previsto un weekend di doppi XP e il DLC Greatest Hits Customization Pack gratis per coloro che effettueranno il login durante il giorno indicato. La modalità Forgia di Halo 5 è disponibile su Windows 10 già da tempo e sono in molti a sperare che Microsoft possa portare anche il gioco completo, come detto però nessuna novità è attesa su questo fronte, almeno non per il momento.

Halo 4 arriverà invece molto presto su Halo The Master Chief Collection per PC, i test sono attualmente in corso e una volta terminati il gioco verrà aggiunto alla raccolta.