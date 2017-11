Halo 5 su Xbox One X: estremamente positivo il giudizio di Digital Foundry

Dopo Assassin's Creed Origins , tocca apassare sotto la lente di Digital Foundry, che poche ore fa ha pubblicato la video analisi della versionedello sparatutto di

I ragazzi di Digital Foundry sono rimasti decisamente impressionati dal lavoro svolto dalla software house che, a quanto pare, è riuscita a cambiare il volto della produzione. Nonostante non siano stati implementati nuovi asset, Halo 5 risplende grazie alla rimozione dell'opacità e delle sfocature viste su Xbox One, offrendo una qualità dell'immagine decisamente superiore. Il framerate rimane ancorato a 60 fps grazie all'utilizzo della risoluzione dimanica: su TV 4K il gioco gira in 4K nativi nei momenti più tranquilli, scendendo nelle situazioni più concitate. Si tratta comunque di cali molto difficili da notare nell'impeto della battaglia. Su TV full-HD, Halo 5 riesce a mantenere costantemente i 1080p e i 60 fps (su Xbox One scendeva fino a 810p e raramente raggiungeva i 1080p), inoltre la qualità dell'immagine risulta evidentemente superiore grazie al supersampling e a un migliore texture filtering.