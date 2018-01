Halo 6 includerà le loot box? Lo sostiene un insider

Stando alle parole di Brad Sams, insider che era riuscito ad anticipare alcune informazioni su(Xbox One X) e ildi Xbox One, nel nuovo Halo 6 saranno presenti le loot box., tuttavia, farà in modo di implementarle nel modo più equo possibile.

Il presunto leak è stato riportato sul forum di ResetEra, riprendendo quando affermato da Brad Sams un paio di giorni di fa. Considerando che lo stesso Halo 5 è riuscito ad implementare le casse premio con un sistema poco invasivo come i REQ Pack, non è poi così difficile immaginare che la casa di Redmond possa adottare una politica simile anche con Halo 6. Sams ha infatti sottolineato come Microsoft sia intenzionata ad introdurre le casse premio nel prossimo Halo nel modo più equilibrato possibile, senza creare disparità tra i vari giocatori.

Dal momento che stiamo parlando di un rumor non ancora confermato, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli. Anche se Halo 6 è ancora sprovvisto di una data di lancio, pare proprio che 343 Industries si stia preparando a fare nuovi annunci nel corso dell'anno.