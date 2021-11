Halo, 81 milioni di copie e $6 miliardi d'incasso: i numeri della serie prima di Infinite

A poche settimane dall'attesissimo lancio di Halo Infinite, Microsoft e 343 Industries hanno snocciolato i numeri di quello che può essere considerato il franchise simbolo di Xbox, oltre che una delle serie più importanti di tutti i tempi.

Da Redmond, innanzitutto, ci fanno sapere che dal novembre del 2001 fino ad oggi sono stati venduti ben 81 milioni di giochi della serie Halo. Si tratta di un numero molto elevato, sebbene risulti essere inferiore ai risultati conseguiti da altri franchise di successo come Grand Theft Auto (355 milioni) e Call of Duty (400 milioni). A differenza di questi appena citati, in ogni caso, i giochi di Halo sono stati pubblicati solamente su Xbox e, diverso tempo dopo l'uscita originaria, su PC. In tutti questi anni il franchise ha portato ben 6 miliardi di dollari nelle casse della casa di Redmond, una cifra che sembra includere anche gli incassi generati dal merchandising.

Ad oggi, il lancio di maggior successo di sempre lo ha fatto registrare Halo 5: Guardians, che ha debuttato nel 2015 su Xbox One. Riuscirà Infinite a fare di meglio? Lo scopriremo tra poco meno di un mese, l'8 dicembre per l'esattezza, quando Halo Infinite verrà lanciato su Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows 10, oltre che nel catalogo di Xbox Game Pass. Lo stesso giorno la componente multigiocatore sarà messa a disposizione gratis per tutti i giocatori, i quali potranno scegliere di acquistare il primo Battle Pass Premium dedicato ad Halo Reach.