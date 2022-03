Halo, annunciati gli stivaletti ufficiali: saranno prodotte solo 117 paia

Accogliendo le richieste dei fan, 343 Industries ha avviato una speciale collaborazione con Wolverine Worldwide per realizzare gli stivaletti ufficiali di Halo, che saranno resi disponibili in tiratura limitata al prezzo di 225 dollari.

Come dicevamo, la collaborazione è nata su specifica richiesta dei fan di Master Chief: "Sono arrivati commenti di fan che chiedevano al brand di trasformare gli stivali in realtà", ha dichiarato Wolverine. "Ora, dopo quasi un anno di progettazione e collaborazione, Wolverine e 343 Industries stanno rispondendo alla chiamata".



I robusti stivaletti di Halo sono decorati con il numero 117, lo stesso che appartiene a Master Chief, oltre che con le insegne dell'UNSC - United Nations Space Command. Presente anche il logo del Materials Group, la divisione dell'Office of Naval Intelligence che ha sviluppato l'armatura d'assalto indossata dagli Spartan.

Purtroppo, l'opportunità di "diventare Master Chief" sarà limitata a un numero molto, molto ristretto di fan di Halo. Non a causa del prezzo, che come detto corrisponderà a 225 dollari, ma perché ne verranno prodotti solo 117 paia. Non è chiaro al momento come saranno commercializzati gli stivali, ma sembra abbastanza prevedibile che rimarranno disponibili per ben poco tempo.

