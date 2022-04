Halo: annunciato un libro di ricette, lo trovate in preordine su Amazon

La produzione editoriale legata ai videogiochi non è certo una novità, da tanti anni la pubblicazione di ogni titolo di spessore viene seguita da fumetti, artbook e romanzi, questo riguarda ovviamente anche la saga di Halo... con un libro di ricette in arrivo.

Halo The Official Cookbook scritto da Victoria Rosenthal è un libro di ricette a tema Halo, in arrivo ad agosto e già disponibile in preordine su Amazon Italia al prezzo di 37.91 euro. Il volume è composto da 192 pagine e conterrà una vasta selezione di ricette "spaziali" e se tutto questo può sembrarvi strano, in realtà vi rassicuriamo facendovi notare come l'autrice abbia una grande esperienza sul tema avendo già pubblicato libri come Fallout The Vault Dweller's Official Cookbook, Destiny The Official Cookbook, Street Fighter The Official Street Food Cookbook e The Ultimate Final Fantasy XIV Cookbook.

Non è un mistero che esista un collegamento tra il mondo dei videogiochi e l'arte culinaria e se ci seguite da tempo ad esempio saprete che il nostro Francesco Fossetti è stato ospite di Chef in Camicia per una ricetta a tema Destiny.

Il rovescio della medaglia? Alcuni giocatori non sembrano aver preso bene l'annuncio di Halo The Official Cookbook e nei commenti sui social c'è chi chiede a gran voce di dedicarsi maggiormente al supporto post lancio, anziché a questo genere di iniziative, gestite però in autonomia dal reparto marketing della compagnia e non certo dagli sviluppatori.