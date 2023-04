Halo ha bisogno di un reboot? I fan della serie ne stanno discutendo

Quella di Halo è una serie che nel corso degli anni ha raggiunto una tale popolarità da divenire simbolo del gaming su Xbox. Con la tiepida accoglienza riservata dalla community ad Halo Infinite e la situazione traballante all'interno di 343 Industries, colpita da diversi abbandoni e licenziamenti, il futuro del franchise sembra incerto.

Sul forum di ResetEra si è aperto un acceso dibattito su Halo Infinite, e sui possibili scenari che potrebbero stagliarsi all'orizzonte per la serie dedicata a Master Chief. Un sondaggio a cui ha partecipato oltre un miglialio di utenti, ha rivelato che in tanti vorrebbero un reboot del franchise.

"La storia è un disastro", ha detto l'utente Wwm0nkey che ha aperto il lungo thread sul forum. "L'universo è così caotico al momento, non vedo come qualcosa al di fuori di un reboot possa davvero risolverlo. Troppi concetti introdotti e abbandonati o introdotti anche a metà". L'utente ha continuato affermando che "a questo punto, personalmente mi piacerebbe vedere un reboot di Halo dall'1 a 3, aggiungendo alcune delle cose dell'Expanded Universe come il Blue Team fin dall'inizio ed arricchendo le cose, forse anche solo combinando Halo 2 e 3".

Il 53.1% di chi ha partecipato al sondaggio crede che un reboot sia necessario, mentre il 4.9% spera che si possa continuare dalle fondamenta Halo Infinite, che già doveva rappresentare un nuovo inizio per la serie: "No", ha detto l'utente Vixolus. "Un hard reboot non ha senso. Devono proseguire e impegnarsi sulle basi che Halo Infinite ha portato".

Le opinioni sono delle più disparate, con diversi altri giocatori che ritengono che Halo abbia solo bisogno di una breve pausa. "Adoro Halo, è una delle mie serie preferite di tutti i tempi", ha detto l'utente Bear. "Devono riposare per un po'. Lascialo riposare per cinque anni". Non mancano infine le opinione fataliste, con addirittura il 24.2% dei votanti che ha decretato "morta" la serie di Halo.

Nel frattempo, sembra che anche il direttore del franchise di Halo abbia lasciato Microsoft e 343 Industries.