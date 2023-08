Halo dal più brutto al più bello: l'epopea di Master Chief in una grande classifica

Halo non ha certo bisogno di presentazioni: si tratta del simbolo stesso di Xbox, la serie che ha contribuito a sdoganare le piattaforme Microsoft in tutto il mondo grazie a giochi memorabili ed una storia che coinvolge sin dal lontano 2001. Da quell'anno gli episodi si sono moltiplicati, rendendo il brand una certezza videoludica.

Quale si può considerare però il miglior Halo di sempre? Tenendo in considerazione i giochi principali FPS dalle origini fino ad Halo Infinite, ecco la classifica dei giochi di Halo, dal meno riuscito al più bello di sempre:

8 - Halo 3 ODST

Il più importante spin-off della serie, ambientato nella città di New Mombasa dopo gli eventi narrati in Halo 2, è anche il meno riuscito tra i capitoli della serie. Ciò però non toglie che si tratti ugualmente di un prodotto intrigante, come conferma la media di 83 raggiunta sul noto portale Metacritic. Halo 3 ODST riprende tutte le caratteristiche che hanno reso grande la serie e le condisce con alcune fasi esplorative a New Mombasa dense d'atmosfera. Al tempo stesso, però, non aggiunge nulla di concreto al brand, che deve quindi aspettare i giochi successivi per compiere nuovi passi avanti importanti.

7 - Halo 5 Guardians

Il quinto capitolo della storia di Master Chief si è portato a casa un metascore di 84, sicuramente ottimo ma comunque inferiore agli standard del franchise. Forse perché, al netto delle sue qualità, Halo 5 Guardians non è riuscito a colpire forte né sul piano strettamente ludico, né su quello narrativo, senza compiere quelle rilevanti migliorie che era lecito attendersi dopo Halo 4. In ogni caso per 343 Industries si è trattata di una pregevole prova che ha posto le basi per il futuro del brand.

6 - Halo Infinite

Lo sappiamo, Halo Infinite è stato un episodio piuttosto controverso a causa soprattutto dei problemi di supporto da parte di 343i oltre a varie problematiche ludiche e tecniche, in particolare per quanto riguarda il comparto multiplayer online, che non sono state risolte in tempi rapidi come sperato dalla community. Gli sviluppatori già pensano al futuro della serie Halo, ma va ogni caso detto che, nonostante tutto, Halo Infinite è riuscito ad ottenere grandi consensi da parte della critica internazionale: la versione Xbox Series X/S ha infatti raggiunto un'onorevole media di 87 su Metacritic a riprova di quanto la serie riesce sempre a dire la sua anche nei momenti più complicati.

5 - Halo 4

Halo 4 è un capitolo a suo modo storico per il franchise: è il primo ad essere sviluppato da 343 Industries dopo l'addio di Bungie, ed ha quindi segnato un nuovo inizio per l'epopea videoludica di Master Chief. Una nuova storia prende il via nel frattempo che in ambito gameplay si prova a rendere onore al passato strizzando un occhio alla modernità ed a nuove soluzioni. Il risultato finale è un metascore di 87, di tutto rispetto ma che al tempo stesso denota come il nuovo team abbia ancora molto da fare per raggiungere le vette dei loro predecessori.

4 - Halo Reach

Per tanti appassionati Halo Reach è addirittura l'apice del brand, grazie ad una storia avvincente che conquista e la formula ludica di Bungie portata alla sua massima espressione. La media di 91 denota come il saluto di Bungie alla sua serie più famosa è avvenuto nel miglior modo possibile, con un prodotto curatissimo in ogni particolare e capace di dimostrare che Halo ha ancora molto da dire nonostante una formula di gioco che all'epoca si avvicinava al suo decimo anniversario.

3 - Halo 3

"Finish the fight": era questo lo slogan che accompagnava Halo 3, il terzo episodio che avrebbe chiuso la trilogia originale di Bungie e la prima parte della storia di Master Chief. Una conclusione da applausi capace di regalare momenti di assoluto coinvolgimento, adrenalina ed emozione in tutti i fan, che si sono goduti una campagna dall'alto tasso di sfida e spettacolarità condita con un comparto multigiocatore tra i migliori visti su Xbox 360. Metacritic parla chiaro: 94 è la media, sinonimo di eccellenza assoluta.

2 - Halo 2

Fare meglio del leggendario capostipite era un'impresa ardua, ma Halo 2 si è caricato sulle spalle questo fardello portandolo con grande onore e dedizione. Pur senza magari avere la carica rivoluzionaria del predecessore, il secondo capitolo consolida per sempre la serie come uno dei nomi più amati ed importanti in ambito videoludico, presentandosi con una campagna ancora più grande, sofisticata e dal ritmo indemoniato. All'epoca, inoltre, il multiplayer online era ancora ai suoi albori, ed Halo 2 aveva dimostrato chiaro e tondo quanto potesse essere grande l'impatto del gioco in rete sull'industria videoludica. Il capolavoro Xbox si è portato così a casa un metascore di 95, appannaggio davvero di pochi eletti.

1 - Halo: Combat Evolved

Uno degli FPS più importanti dell'intera storia videoludica, capace di stravolgere il suo genere di appartenenza e portarlo ad un nuovo livello qualitativo e concettuale. L'impatto avuto da Halo Combat Evolved rispetta appieno il suo sottotitolo: si è trattata di un'evoluzione per gli Sparatutto, sufficiente per mettere la neonata Xbox sui radar dei giocatori di tutto il mondo, rimasti stupiti dalle meraviglie messe in piedi da Bungie. Il primo Halo ha anche una delle medie più alte mai registrate da un videogioco su Metacritic: il suo 97 lo rende il miglior gioco del franchise in rapporto ai tempi e le potenzialità, rendendolo così un'opera immortale.

Tutti gli spin-off di Halo

Tanti sono stati i giochi di Halo prodotti nel corso del tempo, e che hanno provato anche a sperimentare formule diverse rispetto ai principali titoli FPS. Si pensi ad esempio alla serie di Halo Wars, la più rilevante tra i progetti minori collegati al brand di Microsoft. Il primo Halo Wars fu un esperimento piuttosto particolare, uno strategico in tempo reale che offriva un approccio ben diverso alle tipiche battaglie del brand e, proprio per questo, meritevole di attenzioni come confermato dal metascore di 82. Halo Wars 2 ha ripreso anni dopo la formula del predecessore ampliandola ulteriormente pur senza raggiungere nuove vette qualitative, almeno secondo la media di 79 per la versione Xbox One su Metacritic.

Restando sempre in tema di sperimentazioni, c'è stato spazio anche per due Twin Stick Shooter, Halo Spartan Assault ed Halo Spartan Strike, seppur meno noti agli occhi del grande pubblico. A Spartan Assault spetta però un triste primato: è il gioco di Halo con la media più bassa in assoluto, pari a 53 su Xbox One. Spartan Strike su sistemi mobile è invece andato molto meglio raggiungendo un notevole 86. Infine, nel corso degli anni c'è stato spazio anche per remake e raccolte: nel primo caso non si può non citare Halo Combat Evolved Anniversary pensato per celebrare il decimo anniversario del capostipite, un rifacimento ben fatto senza però andare oltre un metascore di 82. Halo The Master Chief Collection si tratta invece della raccolta dei primi quattro giochi della serie (ma arricchita in seguito con altri episodi) che permette così di avere in un colpo solo su Xbox One tutto il filone principale oltre a mettere le mani sopra Halo 2 Anniversary esclusivo di questa collezione: l'85 di media conferma che si tratta di un prodotto imperdibile per tutti i fan.

Per chiudere in bellezza, qual è la serie Xbox più iconica tra Halo e Gears of War?