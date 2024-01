Halo: il nuovo capitolo in UE5 della serie Xbox in sviluppo da aprile 2022?

Nel mentre Halo Infinite si trasforma in un gioco da tavolo grazie ad una mappa custom, la community dello shooter Sci-Fi continua a raccogliere potenziali indizi e riferimenti al prossimo capitolo della serie simbolo di Xbox.

Come segnalato dagli utenti su reddit, i profili LinkedIn di Justin Dinges e Ian Slutz, rispettivamente Art Director e Senior Character System Designer presso 343 Industries, potrebbero essersi lasciati scappare i primi indizi riguardo al prossimo gioco della saga di Halo.

Pur non diffondendo dettagli particolarmente specifici, Dinges afferma nel suo profilo lavorativo che lo studio di Microsoft è al lavoro sulla "prossima iterazione di Halo da aprile 2022". Già in passato si sono diffuse voci di corridoio che volevano già in sviluppo la campagna del nuovo Halo, e questa nuova informazione sembra dare credito a tale ipoetsi. Il profilo di Slutz ci conferma un'ulteriore informazione emersa nei rumor precedenti, ovvero che 343 Industries ha accantonato il suo SlipSpace Engine per dare spazio all'Unreal Engine 5.

Al momento nulla di tutto questo è confermato ufficialmente, tuttavia è interessante notare come rumor e indizi sul nuovo capitolo della serie di Halo stiano via via cominciando ad intensificarsi. Ad agosto dello scorso anno, 343 Industries si diceva in cerca di nuovi collaboratori per dare vita alla nuova generazione della serie di Halo.