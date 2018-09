Halo Championship Series: al via il primo evento 'region free' della storia

Dalla Gfinity Arena, la Halo Championship Series ritorna a Londra ma con un formato inedito: sotto il profilo della competizione, anzitutto, poi con nuovi team e nuove regole.

Per la prima volta in assoluto, dal 14 al 16 Settembre, l'HCS London sarà “region free” e ospiterà le migliori squadre non solo dall'Europa, ma anche dal Nord America, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda, oltre che dal Messico.

Il fine settimana inizia subito col botto: venerdì infatti gli aspirati giocatori potranno darsi battaglia in un torneo aperto, e anche i team professionisti invitati provenienti da tutto il mondo potranno sfidarsi senza paura o velleità di classifica.

Sabato, invece, parte la competizione vera e propria: il Championship Bracket vedrà le migliori formazioni scontrarsi per la gloria. Domenica, invece, sono previste le fasi finali del campionato. Solo una squadra può uscire vincitrice a Londra e gli Splyce, campioni in carica, hanno tutta l'intenzione di mantenere il dominio incontrastato del torneo.

Il format di questo torneo sarà molto simile a quello di New Orleans, con una fase a gironi di 16 squadre, ma con alcune differenze per quanto riguarda la composizione del gruppo: 6 squadre provenienti dal Nord America; 4 squadre provenienti dall'Europa; Una squadra dell'America Latina e una squadra australiana e neozelandese.

La posta in palio è alta: il montepremi è pari a $ 135,000, il più alto nella storia europea di Halo. Appuntamento, dunque, al 14 Settembre per l'inizio della Halo Championship Series. L'evento potrà essere visto su Mixer e Twitch.