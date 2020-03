Halo Combat Evolved: sembra che l'arrivo su PC sia vicino

Nelle ultime ore i fan di Halo in attesa che la versione rimasterizzata di Combat Evolved, il primo capitolo, faccia il proprio debutto su PC sono stati stuzzicati da una serie di indizi che ne suggeriscono l'imminente arrivo.

Negli ultimi minuti il profilo Twitter ufficiale della serie con protagonista Master Chief si è infatti aggiornato con un nuovo filmato che mostra alla fine un'immagine con tutti i capitoli inclusi nella Halo Master Chief Collection e con i soli Reach e Combat Evolved illuminati. Dal momento che è attualmente possibile giocare su PC solo lo spin-off Reach, questo significa che manca ormai pochissimo all'arrivo di un altro pezzo della collezione per chi l'ha acquistato su Steam o sul Microsoft Store. Di recente è anche stato possibile per alcuni avviare il download del gioco tramite l'applicazione Xbox Game Pass in beta su Windows 10, sebbene tale azione portasse poi ad un errore. Un ulteriore indizio è il post apparso sul blog di 343 Industries che parla del rinnovato comparto sonoro del gioco che farà il proprio debutto su PC al lancio di Halo Combat Evolved. Gli utenti potranno infatti decidere se giocare con l'audio originale o con la sua versione riveduta e corretta in maniera molto simile a quanto avviene con il reparto grafico.

Insomma, tutto sembra portare ad un'uscita non troppo lontana del gioco su PC e non resta altro da fare che attendere un annuncio ufficiale. Nel frattempo vi ricordiamo che il gioco sarà gratuito per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, i quali possono già scaricare senza costi aggiuntivi sul proprio PC Halo Reach.

Avete già dato un'occhiata agli esclusivi video gameplay della beta in versione PC di Halo Combat Evolved?