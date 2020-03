Halo Combat Evolved Anniversary: il trailer di lancio celebra l'arrivo su PC

A poche ore dalla pubblicazione del teaser trailer di Halo Combat Evolved Anniversary per PC, i vertici di Microsoft confermano l'arrivo di Halo CEA sull'Xbox Store ufficiale e sulle pagine di Steam.

In questa sua nuova versione, il capolavoro che ha dato origine alla saga sparatutto di John-117 comprende delle ottimizzazioni per PC che spaziano dalla risoluzione 4K UHD fino alla possibilità di spingere la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo oltre la soglia dei 60fps.

L'utenza PC di Halo CEA può inoltre accedere a delle funzionalità che comprendono l'utilizzo di mouse e tastiera, dei monitor ultrawide e di diverse opzioni per personalizzare il campo visivo, oltre agli immancabili parametri per impostare il livello di dettaglio grafico in funzione della propria configurazione hardware. Come su Xbox One, la versione PC consente di passare agilmente dalla grafica rimasterizzata a quella originale mediante la pressione di un tasto, senza ciò passare per i menù di pausa.

Oltre alle dieci missioni della campagna principale, nel titolo trovano spazio anche le riedizioni Anniversary delle mappe multiplayer, per un totale di oltre 19 ambientazioni in cui tuffarsi per trarre vantaggio dal nuovo sistema di progressione dell'esperienza in rete.

Halo Combat Evolved Anniversary per PC è acquistabile singolarmente al prezzo di 9,99 euro o all'interno della Master Chief Collection, proposta al prezzo di 39,99 euro. Gli abbonati a Xbox Game Pass possono effettuare il download "gratuito" del gioco, con l'opportunità ulteriore di acquistare il titolo e la Master Chief Collection con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.