Halo Combat Evolved: la Campagna single player era originariamente assente

Sembra proprio che Halo Combat Evolved fosse originariamente sprovvisto di una Campagna single player, come svelato dagli autori dello shooter Sci-Fi all'interno del nuovo numero della rivista Retro Gamer.

Ad oltre vent'anni di distanza dall'esordio di Master Chief, continuiamo a scoprire nuovi retroscena su quella che oggi è la serie simbolo del gaming su Xbox. Come svelato da Stefen Sinclair, all'epoca facente parte di Bungie, Halo Combat Evolved era inizialmente previsto come un gioco esclusivamente incentrato sul multiplayer.

"Halo è stato sviluppato come un gioco che si basasse sul multiplayer su Internet sin dal principio", ha dichiarato al riguardo Sinclair. Il titolo, insomma, si era prefisso l'obiettivo di essere non solo uno dei titoli di punta della prima Xbox, ma anche di essere uno dei primi a sfruttare l'infrastruttura online di Microsoft, Xbox Live.

Ad oggi è sicuramente straniante pensare ad Halo come un gioco esclusivamente multiplayer. Sebbene in tanti si siano appassionati al comparto online dello sparatutto, è davvero difficile non ricollegare immediatamente il nome del gioco a personaggi come Flood, o al primo atterraggio sull'Halo Ring, o ancora a singole missioni come The Silent Cartographer. L'epopea di Master Chief si è notevolmente espansa col passare degli anni, fino ad arrivare alla formula open world di Halo Infinite.

