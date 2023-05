Halo Combat Evolved: il Demake fan made lo reimmagina su Game Boy, ed è giocabile gratis!

Da grande appassionato della serie di Halo, allo sviluppatore amatoriale conosciuto come SofaSwordsman è venuta la strama ma geniale idea di reimmaginare il primo capitolo dell'odissea sparatutto di Master Chief nello stile di un videogioco per Game Boy.

Halo: Combat Devolved è l'esilarante demake fan made del capitolo inaugurale della saga di Halo. Per dare forma a questo progetto, SofaSwordsman ha deciso di utilizzare degli strumenti di sviluppo che consentano agli utenti di eseguire il suo videogioco direttamente su Game Boy (e relativi emulatori) o sulla retroconsole portatile Analogue Pocket.

Il comparto grafico e sonoro del titolo, di conseguenza, riflettono le limitazioni che si è imposto lo sviluppatore indipendente per rientrare nelle ridotte specifiche hardware della console portatile di Nintendo e riuscire, così facendo, a coronare questo suo sogno.

La pagina Itch.io aperta per l'occasione dal creatore del Demake fan made di Halo Combat Evolved consente agli appassionati della serie di scaricare la versione 'reimmaginata in stile 8-bit' della prima missione ambientata sui ponti della Pillar of Autumn invasi dagli alieni Covenant. Sempre dal portale Itch.io di Halo Combat Devolved (lo trovate nel link in calce alla notizia) ci viene offerta l'occasione di giocare il medesimo livello direttamente da browser, con lo sviluppatore che conferma di essere già al lavoro sulle successive missioni che, presumibilmente, saranno anch'esse distribuite in via del tutto gratuita.

