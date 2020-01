Halo Combat Evolved su PC: dettagli e primi test al via il prossimo mese

Inizialmente previsti per il mese di gennaio, i primi test della versione PC di Halo: Combat Evolved subiranno un leggero ritardo. Questi ultimi prenderanno infatti il via il prossimo mese.

Il febbraio 2020 offrirà così ai giocatori una prima occasione per dare uno sguardo alle meccaniche ed alle caratteristiche della versione PC del gioco, in anticipo rispetto alla sua effettiva pubblicazione. Il team di 343 Industries ha inoltre offerto alcuni dettagli su quelli che saranno i contenuti protagonisti di questo PC Flight. Diversi sono infatti gli aspetti del titolo che la software house vuole valutare grazie alla collaborazione della community legata al franchise di Halo.

Tra questi, in particolare, vengono citati i seguenti ambiti:

Campagna single-player e modalità cooperativa;

Comparto multiplayer;

Opzioni di personalizzazione;

Sistema di progressione;

I giocatori che saranno coinvolti nel programma di flight PC potranno dunque aspettarsi di poter avere accesso a contenuti legati a queste quattro aree chiave, identificate come particolarmente importati dagli sviluppatori diIn attesa di maggiori informazioni, approfittiamo dell'occasione per ricordare che, nel corso del mese di dicembre dello scorso anno, Halo The Master Chief Collection ha riscosso molto successo su Steam , arrivando addirittura a guidare, per un certo periodo, la classifica dei giochi più venduti sulla piattaforma di casa Valve.