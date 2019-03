Halo Combat Evolved protagonista della quarta puntata di My Generation

Dopo aver passato in rassegna alcuni dei titoli simbolo di PlayStation e Nintendo GameCube - Dino Crisis, Syphon Filter e Metroid Prime - nella puntata di oggi My Generation si concentra su Master Chief e il suo Halo: Combat Evolved, titolo che nel 2001 ha ridefinito il concetto di sparatutto in prima persona per console.

Halo: Combat Evolved, in realtà, non è stato concepito con un gioco di lancio per la prima console di Redmond: nel 1999 è infatti stato presentato come uno sparatutto per... Mac! Nel 2000, Microsoft acquista Bungie e lo studio di Seattle completa i lavori su quello che diventerà di fatto uno dei giochi più famosi della storia di Xbox, dando vita a una serie che continua con successo ancora oggi e che si prepara ad espandersi ulteriormente con l'arrivo di Halo Infinite.

Bungie è stata capace di raccogliere il testimone di GoldenEye e Perfect Dark, portando il genere FPS su console ad un nuovo livello. Le innovazioni erano molteplici: dalla cura riposa nelle armi alle battaglie campali, passando per un'intelligenza artificiale decisamente all'avanguardia per l'epoca. Se volete saperne di più sulla genesi del primo gioco con protagonista Master Chief, vi consigliamo di guardare la quarta puntata di My Generation allegata in cima a questa notizia. Se ancora non vi basta, per voi abbiamo anche il corposo speciale su Halo: Combat Evolved a cura di Gabriele Carollo!