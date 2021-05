Halo compie 20 anni: qual è il miglior gioco di Master Chief?

Nei suoi quasi 20 anni di storia, Halo ha lasciato un segno profondo nel panorama videoludico, imponendosi come una delle serie FPS più popolari ed amate di ogni epoca. In attesa di scoprire quando Halo Infinite farà finalmente l'esordio sul mercato, scopriamo qual è considerato il miglior gioco del franchise.

Lato critica, forse un poco a sorpresa, ancora oggi il leggendario capostipite è considerato il miglior capitolo della serie. Halo: Combat Evolved ha infatti su Metacritic l'incredibile punteggio di 97 basato su 68 recensioni. Il capolavoro di Bungie accompagnò in pompa magna il lancio della Xbox originale che avrebbe in futuro messo la sua firma su importanti pagine di storia videoludica. Tali pagine le ha scritte anche e soprattutto grazie all'epopea di Master Chief, la cui prima avventura ottenne un riscontro mediatico stellare portando a un nuovo modo di intendere gli sparatutto in prima persona.

A completare il podio sono gli episodi della trilogia classica di Bungie. Uscito nel 2004 sempre su Xbox, Halo 2 è dietro al predecessore soltanto di due punti, portandosi a casa un notevole metascore di 95 basato su ben 91 recensioni. In terza posizione troviamo invece Halo 3, il capitolo che segnò l'attesissimo debutto della serie su Xbox 360 nel 2007 nonché la chiusura della prima fase del brand. Il terzo capitolo si mantiene sul altissimi livelli portandosi a casa un punteggio di 94 basato su 86 recensioni. E il fanalino di coda chi è? A risultare l'Halo meno apprezzato dalla critica è lo spin-off Halo: Spartan Assault, che si ferma a un poco onorevole 53. A seguire troviamo il suo successore, Halo: Spartan Strike, che arriva a 66 migliorando sensibilmente la situazione, non abbastanza però per dimostrarsi una produzione memorabile.

In buona parte la classifica dei migliori Halo rispecchia anche quella dei fan storici del franchise, che hanno spesso manifestato le loro preferenze per i primi due capitoli su Xbox. Ma a far breccia nel cuore degli appassionati è stato anche Halo: Reach, prequel di Combat Evolved e ultimo titolo del brand sviluppato da Bungie su Xbox 360 prima di lasciarlo in mano a 343 Industries. Reazione mista invece per Halo 5: Guardians, che non è riuscito a mettere d'accordo all'unanimità i giocatori.

Halo ha festeggiato 20 anni a suon di wallpaper e artwork in regalo per i fan. Adesso non resta che attendere il prossimo capitolo: Halo Infinite si è rinnovato in precedenza e cresce sempre di più la curiosità di vedere quanto sono progrediti i lavoro sull'attesissimo ritorno di Master Chief.