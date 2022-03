Halo, Cortana è molto differente nella serie TV: ecco spiegato il perché

A pochi giorni dal debutto della serie TV di Halo, fissato per il 24 marzo su Paramount+ e in Italia su Sky Atlantic per il 28 marzo, non si sono ancora esaurite le polemiche sul controverso design di Cortana.

Come abbiamo già avuto modo di vedere nei trailer pre-lancio, nello show l'Intelligenza Artificiale che accompagna Master Chief nelle sue missioni in giro per la galassia è caratterizzata da un design più umano e "meno blu", dunque piuttosto differente da quello che i videogiocatori hanno imparato ad amare negli ultimi due decenni. La questione sta particolarmente a cuore a Kiki Wolfkill, Executive Producer della serie televisiva e Head of Transmedia presso 343 Industries, la quale ha spiegato i motivi delle modifiche durante un'intervista concessa a GamesRadar+.

La produttrice ha innanzitutto esordito facendo notare che il design di Cortana è cambiato innumerevoli volte nel corso degli anni. "È molto divertente, perché abbiamo cambiato il design di Cortana in ogni gioco. Molte di quelle modifiche sono state guidate dalla tecnologia. Gran parte dei cambiamenti grafici che abbiamo apportato con l'avanzare delle generazioni di console sono state rese possibili da una grafica migliore, tecnologie più avanzate, un maggior numero di pixel ed effetti. Cortana è sempre stata adattata al contesto".

Dopodiché, ha spiegato: "In questo caso (nello show TV, ndr) è molto diverso dai giochi, poiché deve sembrare reale. E con questo non intendo dire che deve essere un'umana reale. Intendo dire che deve sembrare un'IA vera, un vero ologramma, e un personaggio con il quale gli attori reali possono interagire. 'Come possiamo fare per renderla davvero tangibile in questo mondo di Halo?'. Questa è stata la forza che ci ha mosso durante la sua creazione".

Voi cosa ne pensate del design di Cortana nella serie televisiva di Halo?