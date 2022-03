Halo: un cosplay di Cortana, la famosa IA della saga

Halo è una saga storica della scuderia Microsoft. I suoi esordi sulle prime Xbox ottennero grande successo, così da portare alla creazione di tante iterazioni. Dal famoso Halo 3 per Xbox 360 alla trilogia successiva all'addio di Bungie, Masterchief ha sempre saputo intrattenere e, al suo fianco, c'è sempre stata l'IA Cortana.

Il successo di questi personaggi spinse addirittura Microsoft a rendere Cortana importante su Windows, ovviamente non nella versione che si vede nel videogioco di Halo. Rimane comunque un segnale importante per l'iconicità di questa figura blu prodotta da un'ologramma. Con l'uscita di Halo Infinite, viene scritta un'altra importante pagina della saga adesso tra le mani di 343 Industries.

Primrosefawn ha dimostrato il suo amore per la saga e per Cortana con un cosplay completamente blu, così come appare l'IA nella serie. Capelli corti e blu scuro, pelle azzurrina e tuta che copre il resto del corpo con un pattern palesemente cibernetico e digitale, sempre a tinte blu e azzurrine. La perfetta assistente personale per aiutarvi a muovervi su Windows o per giocare ad Halo Infinite e alle altre edizioni della saga sci-fi.

Sapevate che ormai il primo Halo non è più giocabile online per la chiusura dei server da parte di Microsoft?