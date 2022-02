Halo e i diritti sulla colonna sonora: i primi compositori fanno causa a Microsoft

Dalle pagine di Eurogamer.net, i compositori della colonna sonora di Halo, Marty O'Donnell e Mike Salvatori, riferiscono di aver deciso di adire alle vie legali contro Microsoft per dirimere la delicata questione legata al mancato pagamento dei diritti sulla soundtrack dello sparatutto culto.

I due compositori affermano infatti di aver concesso in licenza la musica di Halo Combat Evolved agli sviluppatori originari di Bungie, ma di non aver siglato alcun genere di accordo con Microsoft per l'utilizzo della colonna sonora nei capitoli successivi.

O'Donnell spiega di aver provato ad accordarsi con la casa di Redmond più volte nel corso degli ultimi dieci anni, per poi decidere di far causa a Microsoft dopo aver constatato la loro volontà di attenersi agli accordi siglati con Bungie.

Al momento dell'acquisizione, d'altronde, O'Donnell era appena diventato un dipendente di Bungie a tempo pieno, ricoprendo l'incarico di Direttore Audio: Microsoft sostiene quindi che la musica da lui composta sia stata creata in base al contratto di lavoro stipulato a suo tempo con Bungie, e che rientri quindi nel quadro complessivo delle attività di sviluppo portate avanti dagli autori di Halo Combat Evolved.

Marty O'Donnell, dal canto suo, ritiene che il suo lavoro "non è mai stato su commissione, ma era un contratto di licenza", da qui la richiesta di ricevere un indennizzo in denaro da Microsoft per i diritti di sfruttamento della colonna sonora dell'originario Halo nei videogiochi della serie. La documentazione prodotta dai legali dei due compositori contiene anche la richiesta, da sottoporre al giudice incaricato di dirimere la questione, di bloccare l'uscita della Stagione 1 della Serie di Halo fino alla sentenza.