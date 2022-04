Halo: quanti episodi ha la serie e quando escono le puntate in Italia?

Quanti episodi ha la serie TV di Halo? Iniziata a marzo 2022, la prima stagione della serie TV basata sul videogioco Microsoft, è ancora in corso di trasmissione negli Stati Uniti e ovviamente anche in Italia, ma quanti episodi sono in tutto?

La prima puntata di Halo è andata in onda il 24 marzo 2022 e dal 28 marzo 2022 in Italia su Sky Atlantic, la prima serie di Halo La Serie TV si compone da nove episodi, di seguito l'elenco con il titolo e la data di trasmissione italiana.



Halo quanti episodi sono?

Contact 28 marzo 2022 Unbound 4 aprile 2022 Emergence 11 aprile 2022 Homecoming 18 aprile 2022 Reckoning 25 aprile 2022 Solace 2 maggio 2022 Inheritance 9 maggio 2022 Allegiance 16 maggio 2022 Transcendence 23 maggio 2022

, pochi giorni dopo la trasmissione dell'ultimo episodio negli Stati Uniti. Sulle pagine di Everyeye.it trovate la recensione degli episodi di Halo , inoltre vi segnaliamo cinque dettagli che probabilmente vi siete persi nelle puntate di Halo Per approfondire vi rimandiamo al nostro speciale sul nuovo canone di Halo , la serie televisiva presenza alcune differenze con il videogioco ma non per questo il nuovo corso è meno affascinante rispetto agli eventi narrati nella saga di 343 Industries e Microsoft.