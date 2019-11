Halo esport: un Twitch Rivals potrebbe aiutare la scena a ripartire?

Twitch ha recentemente annunciato la nuova edizione dei Twitch Rivals, questa volta con un evento chiamato "Legends of Halo". Il primo evento della serie avrà luogo il prossimo 12 novembre, dove i giocatori professionisti Halo del passato e quelli attuali si uniranno con gli streamer di Twitch in un torneo dedicato ad Halo: Reach.

Per questo evento, Twitch ha designato Eric "snip3down" Wrona, Tom "tsquared" Taylor, Justin "FearItself" Kats e Tony "Lxthul" Campbell Jr. come capitani delle squadre partecipanti. Non è stato reso noto il pool di streamer che parteciperanno ai Twitch Rivals.

Dato che Twitch afferma che il torneo sarà il "Primo Evento", gli appuntamenti futuri probabilmente si concentreranno su altri titoli della serie come Halo: The Master Chief Collection, che contiene le rimasterizzazioni di Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4 e Halo: Reach.

Halo è uno dei titoli che hanno reso l'esport quello che è oggi in Nord America. Prima di giochi come League of Legends e CSGO, Halo in passato rappresentava il top nell'ideale che si aveva del gioco competitivo per eccellenza.

Molti giocatori di Call of Duty odierni, in realtà, hanno iniziato con Halo. Non dimentichiamo nemmeno Ninja: anche lui è stato un pro player di Halo in passato.

Tuttavia, il PC come piattaforma prediletta per l'esport ha rapidamente sostituito le console e Halo Infinite potrebbe faticare a trovare la propria strada nell'esport.

Mai dire mai, comunque, perché recentemente sono state annunciate parecchie novità per il circuito competitivo mondiale di Halo nel prossimo futuro: ecosistema supportato e aperto a tutte le organizzazioni; supporto per le regioni al di fuori degli Stati Uniti, nuovi eventi e nuove relazioni con le organizzazioni partecipanti.

Chissà che l'esport di Halo non possa conoscere una nuova giovinezza.