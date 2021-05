Halo festeggia 20 anni! Aspettando Infinite, ecco artwork speciale e wallpaper gratis

Contestualmente all'avvio dei festeggiamenti per i 20 anni di Xbox, in casa Microsoft si ricorda anche un ulteriore anniversario, che porta anche la serie Halo a celebrare il medesimo traguardo.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Everyeye nel nostro Studio Tour alla scoperta della storia di Bungie tra Halo e Destiny, il percorso compiuto da Master Chief è da sempre stato legato in maniera indissolubile all'universo verdecrociato. Ora, l'epopea fantascientifica è affidata alle mani di 343 Industries, che sotto il tetto degli Xbox Game Studios continua a narrare la saga di Halo.



In occasione del ventesimo anniversario dell'IP, gli account social dedicati hanno festeggiato con la pubblicazione di uno speciale artwork dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Ma non solo: 343 Industries ha infatti deciso di offrire alla community un piccolo regalo, con il quale festeggiare il traguardo insieme a Xbox. Si tratta nello specifico di un wallpaper gratuito, disponibile in diversi formati, adattabili sia come sfondo PC, sia come sfondo mobile, sia come banner per Canali YouTube o simili. Di seguito, trovate il link per procedere al download del formato che preferite:

Nel frattempo, si attendono notizie sull'atteso lancio di