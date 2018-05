Halo Fireteam Raven annunciato per le sale giochi: supporto co-op e schermo da 130 pollici

343 Industries ha annunciato Halo Fireteam Raven, sparatutto arcade per le sale giochi disponibile durante l'estate nei locali della catena americana Dave and Buster.

Halo Fireteam Raven è sviluppato da Raw Thrills e Play Mechanix, il gioco sarà ambientato nello stesso periodo temporale di Halo Combat Evolved e Halo ODST, al momento però non sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito alla storia che farà da sfondo alle vicende narrate.

Il gioco potrà essere giocato in singolo o in co-op, il cabinato disporrà di quattro torrette mobili con fucili incorporati ruotabili a 360 gradi. Presente anche un doppio schermo da 130 pollici (totali) con supporto per la risoluzione 4K.

Halo Fireteam Raven sarà distribuito negli Stati Uniti questa estate come esclusiva della catena Dave and Busters, nessuna notizia riguardo un possibile arrivo su console, ipotesi che sembra comunque molto improbabile, considerando l'estrema particolarità dell'esperienza.