Halo, Forza Horizon, Xbox Game Studios: Xbox accelera, ecco i nuovi eventi della settimana

Nono solo la titanica conferenza E3 2021: Microsoft ha in programma un'ulteriore rassegna di eventi, che terranno compagnia ai videogiocatori nel corso della settimana.

Il calendario delle dirette prende il via quest'oggi, lunedì 14 giugno. Nel quadro di una ricca rassegna di aggiornamenti su Halo: Infinite, 343 Industries tornerà infatti a dialogare con il pubblico, per una presentazione dedicata al comparto multigiocatore della prossima avventura di Master Chief. A seguire, sarà invece il turno di Forza Horizon 5, con un appuntamento dedicato al gameplay del racing games. Infine, in settimana vi sarà spazio per un ulteriore appuntamento con gli Xbox Game Studios. Di seguito, tutti i dettagli:

Lunedì 14 Giugno

Ore 17:00 italiane: 343 Industries propone un approfondimento sul multiplayer di Halo: Infinite ;

italiane: 343 Industries propone un approfondimento sul ; Ore 19:00 italiane: il team di Forza Horizon 5 offre un'ulteriore finestra sul gameplay del racing game;

Giovedì 17 Giugno

Ore 19:00 italiane: appuntamento con Xbox Game Showcase Extended, diretta che darà voce ad alcuni dei team degli Xbox Game Studios. Tra i già confermati troviamo Double Fine (Psychonauts 2), Obsidian Entertainment (Grounded, The Outer Worlds 2), Ninja Theory (Senua's Saga Hellblade 2) e Rare (Sea of Thieves), ma altri ancora prenderanno parte all'evento. Quest'ultimo non vedrà nuovi annunci, ma approfondimenti sui giochi attualmente in sviluppo;

Per non perdervi nessun appuntamento, vi ricordiamo che potete seguire l'E3 2021 in compagnia della Redazione, con Everyeye live su Twitch per l'E3 2021 tutti i giorni.