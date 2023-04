Halo: Frank O'Connor, Franchise Director della serie, potrebbe aver lasciato Microsoft

Dopo quello di Joseph Staten, che dopo aver abbandonato Halo si è separato anche dal colosso di Redmond, potrebbe essere giunto il momento di un altro addio in casa Microsoft. Stando alle informazioni aggiornate sul suo profilo LinkedIn, Frank O'Connor, storica figura della serie di Halo, potrebbe aver lasciato il suo ruolo di Franchise Director.

Frank O'Connor potrebbe essersi separato da Microsoft dopo aver lavorato al franchise di Halo per quasi 20 anni. La pagina LinkedIn di O'Connor è stata recentemente aggiornata, e aprile 2023 viene segnata come data di fine del suo periodo come direttore creativo del franchise di Halo. O'Connor è ora impegnato in un ruolo"NA", ovvero non ancora noto pubblicamente, e possibilmente non più legato a Microsoft.

O'Connor ha contribuito alla serie di Halo sin dal 2004, creando per la prima volta il Bungie Weekly Update durante lo sviluppo di Halo 2. È quindi rimasto con Bungie fino a quando lo studio non si è dirottato sull'IP di Destiny, scegliendo di unirsi a Microsoft e lavorando tra le fila di 343 Industries a partire dal 2008. In seguito è diventato Franchise Creative Director concentrandosi su "aspetti creativi, narrativi, e di sviluppo della storia" di vari progetti come giochi, novel e, più recentemente, la serie TV di Halo distribuita su Paramount Plus.

Seppur non confermata ufficialmente, la notizia della dipartita arriverebbe a seguito di numerosi adii in casa 343 Industries: il direttore artistico Nicolas "Sparth" Bouvier, l'Head of Design Jerry Hook, il Lead Multiplayer Designer Andrew Witts e altri hanno abbandonato lo studio dal 2022 in poi. Anche Bonnie Ross, fondatrice e principale responsabile di 343 Industries, ha lasciato Xbox dopo aver guidato Halo per 15 anni. Inoltre, sappiamo che Microsoft ha tagliato circa 10.000 dipendenti all'inizio di quest'anno, molti dei quali erano sviluppatori di 343 Industries.