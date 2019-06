Halo e Gears su PlayStation e Nintendo Switch? Risponde Phil Spencer

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato una scottante voce di corridoio secondo la quale Microsoft avrebbe in passato provato - o quantomeno ipotizzato - a portare una bandiera di Xbox come Halo su console PlayStation.

Per quanto di primo acchito possa sembrare un'evenienza paradossale, Microsoft ha dimostrato in questi anni un'insolita apertura nei confronti dei suoi diretti competitor all'interno dell'industria videoludica: vedasi il caso di Cuphead, pubblicato su Nintendo Switch grazie all'implementazione delle funzionalità di Xbox Live sulla console ibrida della grande N.

Che questo possa rappresentare un precedente che condurrà ad ulteriori pubblicazioni su console estranee all'ecosistema Xbox? A questa domanda ha risposto direttamente Phil Spencer:

"I giochi sono in sé per sé assolutamente importanti per gli utenti. Ma assicurarsi che esista un ecosistema connesso con i giocatori, dove sia possibile salvare i propri dati, la lista amici, il profilo e gli obiettivi senza soluzione di continuità tramite qualsiasi dispositivo, è di cruciale importanza. Non ci sono altri sistemi [al di fuori di quelli Xbox] dove possiamo fare questo ad oggi".

Spencer specifica che, per i motivi sopracitati, Microsoft continuerà a puntare sul mercato hardware e non abbandonerà l'idea di lanciare le sue prossime piattaforme native, scongiurando quindi uno scenario in cui la casa statunitense avrebbe potuto seguire le orme di SEGA:

"In conclusione pensiamo che avere una piattaforma nativa casalinga per i prossimi anni a venire sarà cruciale affinché possiamo continuare a supportare la nostra visione".

Stando a quanto dichiarato, insomma, giochi come Halo e Gears rimangono ancora a debita distanza dalle console PlayStation e Nintendo. Le cose, tuttavia, potrebbero cambiare nel clamoroso caso l'ecosistema di Xbox riuscisse ad espandersi finanche attraverso le piattaforme Sony e Nintendo in futuro.