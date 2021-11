Halo: un altro gioco oltre a Infinite in lavorazione presso 343 Industries, secondo Corden

Potrebbe esserci un altro progetto legato ad Halo in lavorazione, oltre ad Infinite, in arrivo su tutti gli scaffali fisici e digitali tra pochissime settimane.

A rivelarlo è stato il giornalista Jez Corden, da sempre ben informato sui fatti che riguardano Microsoft e gli Xbox Game Studios, nel corso della puntata più recente del podcast "The Xbox Two" di Rand al Thor 19. Il redattore di Windows Central è stato tuttavia piuttosto vago, dal momento che si è limitato a lanciare la bomba senza fornire ulteriori approfondimenti. Ha semplicemente riferito che presso gli studi di 343 Industries ci sarebbe un nuovo progetto legato ad Halo in lavorazione.

L'indiscrezione, a dir la verità, non ci stupisce più di tanto, dal momento che un nuovo gioco di Halo è esattamente ciò che ci aspettiamo da uno studio che nel 2007 è stato fondato appositamente per gestire l'eredità del franchise ed arricchirlo con nuovi episodi. In questi anni, oltre ai capitoli regolari della saga - Halo 4, Halo 5: Guardians e l'imminente Infinite - 343 Industries ha lavorando anche alla Master Chief Collection e, in collaborazione con altri studi, ad Halo Wars 2 e agli spin-off mobile e arcade.

Insomma, che ci sia un nuovo gioco del franchise di Halo in lavorazione lo diamo per scontato. Resta solo da capire il cosa e il quando. Nel frattempo, ci concentriamo sul lancio di Halo Infinite fissato per l'8 dicembre e sul multiplayer gratis già disponibile in Accesso Anticipato.