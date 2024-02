Halo: un guerrafondaio cosplay di Master Chief muove guerra contro i Covenant

La premiere della seconda stagione di Halo ci ha catapultati nello spazio più profondo, dove l'UNSC affronta la pericolosa minaccia dell'Impero Covenant. A difendere l'umanità ci pensano i soldati del progetto SPARTAN. John-117, meglio conosciuto come Master Chief, è l'ultimo baluardo a contrastare l'invasione aliena.

Dopo una prima stagione che non è stata in grado di rispettare le altissime aspettative del pubblico di appassionati, la seconda stagione di Halo è partita con il piede giusto. La serie televisiva pubblicata su Paramount+ ha entusiasmato il pubblico, che ora non vede l'ora di vedere cosa succederà e quando uscirà l'episodio 3 di Halo 2.

Mentre i fan sono impegnati con la visione della serie TV, 343 Industries riorganizza le sue forze per progettare la nuova era di Halo. A guidare l'iconica saga di FPS Microsoft verso un futuro brillante sarà il nuovo Studio Art Director Chris Matthews.

Tornato a nuova vita, Halo Infinite ha inaugurato l'Operazione Spirit of Fire. Questa nuova fase andrà ad ampliare il lato contenutistico del multiplayer dell'esclusiva Microsoft. Pare comunque che in un futuro non troppo prossimo Halo lascerà il suo lido. Secondo alcune indiscrezioni, il prossimo gioco della serie Halo arriverà anche su PlayStation. Nell'attesa di capire se davverò sarà così o meno, il cosplayer italiano Michele "Geminy92" De Crescenzo muove guerra contro i Covenant. In questo cosplay di Master Chief da Halo vediamo John-117 impugnare una pistola ad aghi e mettersi in contatto radio con Cortana.