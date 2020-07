Halo Infinite a 120 fps e con multiplayer gratis? Ne parla un rivenditore

In seguito alla presentazione del nuovo capitolo dell'epopea fantascientifica Microsoft, sono emersi molti interessanti dettagli su Halo: Infinite, atteso su Xbox One, Xbox Series X e PC.

Da dichiarazioni di membri del team di sviluppo abbiamo ad esempio appreso che Halo Infinite sarà un reboot spirituale della saga, volto a soddisfare le richieste dei fan di lungo corso e, contemporaneamente, aprire le porte delle avventure di Master Chief anche a nuovi videogiocatori. Ora, tuttavia, ulteriori dettagli potrebbero essere stati anticipati da una fonte piuttosto peculiare: il rivenditore irlandese Smyth's Toys.

Sul sito web di quest'ultimo infatti, è apparsa una pagina interamente dedicata alla console next gen Microsoft, nel quale sono però inclusi anche dettagli legati proprio ad Halo: Infinite. Tra questi, figurano riferimenti al supporto ai 120 fps da parte del gioco, ma anche e sopratutto un'indicazione legata a un comparto multiplayer di tipo free to play. Ad ora, 343 Industries non ha offerto molti dettagli su quello che sarà il comparto multigiocatore del titolo, limitandosi a smentire l'arrivo del multiplayer di Halo Infinite in fase post lancio. In attesa di saperne di più, ricordiamo che al momento tali dettagli non sono stati confermati in via ufficiale da parte del team di sviluppo e dunque potrebbero rivelarsi inaccurati.