Halo Infinite a 120fps, dalla Technical Preview alla Beta: 343 ha ridotto la risoluzione?

Dalla recente analisi condotta da VG Tech sul comparto grafico della Beta Multiplayer di Halo Infinite sembra emergere un lieve calo della risoluzione rispetto a quanto sperimentato dai partecipanti alla Technical Preview tenutasi a fine settembre.

Nella disamina tecnica realizzata da Digital Foundry nel corso della Technical Preview di Halo Infinite, infatti, il celebre collettivo di "analisti tecnoludici" legato a Eurogamer.net si disse sorpreso dalla risoluzione dinamica adottata dalla modalità Performance a 120fps, con un range che oscillava tra i 1080p e i 1440p in base al contesto e alla complessità della scena da renderizzare a schermo. I leggeri cali emersi nel framerate, però, spinsero i ragazzi di DF ad attendersi delle modifiche anche minime da parte di 343 Industries, modifiche che sembrano essersi puntualmente verificate con la partenza della Beta Multiplayer su PC e console Xbox.

Sulla scorta delle analisi svolte dal team di VG Tech, infatti, apprendiamo che il nuovo valore minimo impostato da 343 per lo scaling automatico della risoluzione in modalità Performance a 120fps si attesta sui 960p e non più sui 1080p, presumibilmente per garantire una maggiore stabilità del framerate ed evitare i cali riscontrati nella Technical Preview. Si tratterebbe quindi di un lieve dowgrade rispetto alla precedente versione, un intervento che però dovrebbe garantire un'esperienza di gioco granitica a tutti coloro che, potendo attivare la modalità a 120fps su una TV o un monitor compatibile, intendono sfruttare la potenza computazionale di Xbox Series X per prediligere, appunto, il framerate.

Da qui all'8 dicembre, con il lancio ufficiale della Campagna di Halo Infinite, capiremo se ci saranno o meno ulteriori modifiche al range di risoluzione dinamica delle diverse modalità grafiche del kolossal sparatutto di Microsoft in arrivo su PC, Xbox One, Series X/S e Game Pass.