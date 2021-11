Halo Infinite ha già 150.000 giocatori su Steam: grande partenza per la Beta multiplayer

In occasione del ventesimo anniversario di Xbox, Microsoft e 343 Industries hanno festeggiato lo storico evento regalando ai propri utenti l'accesso alla Beta multiplayer online di Halo Infinite. A giudicare dai primi numeri rilevati su Steam, sembra proprio che l'iniziativa sia stata accolta nel modo migliore possibile.

Nel momento in cui scriviamo, Halo Infinite conta già un numero di poco superiore ai 150.000 giocatori attivi su Steam. In un lasso di tempo brevissimo, lo shooter di 343 Industries si è piazzato al quarto posto tra i titoli attualmente più giocati sulla piattaforma Valve. A fare meglio di Halo sono Counter-Strike Global Offensive, Dota 2 e New World, ma sarà interessante seguire l'evolversi della situazione nelle prossime ore.

Naturalmente c'è da considerare che l'utenza Steam rappresenta solo una porzione dei giocatori che stanno effettivamente giocando alla Beta multiplayer di Halo Infinite, a cui possono accedere anche i possessori di Xbox Series X|S e Xbox One, nonché coloro che utilizzano l'app Xbox su PC. Questo rende ancor più importante l'esordio di Halo Infinite, che sarà pubblicato in versione definitiva soltanto l'8 dicembre.

Intanto, alcuni giocatori hanno riscontrato alcuni problemi con il download della Beta. Sulle nostre pagine potete approfondire tutti i contenuti inclusi all'interno del comparto multiplayer online di Halo Infinite.